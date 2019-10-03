سيناريو, مثير, يقود, برشلونة, لإحباط, إنتر,

انتصر برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح لوتارو مارتينز المباراة بهدف أول لإنتر ميلان في الدقيقة الثالثة، وتعادل لويس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 58، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 84.وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد إنتر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.دخل برشلونة سريعًا في أجواء المباراة، وبعد 80 ثانية من إطلاق الحكم صافرة البداية، سدد أنطوان جريزمان أول تسديدة من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش.وباغت إنتر نظيره برشلونة، بعدما أحرز لوتارو مارتينيز الهدف الأول للنيراتزوري في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من سانشيز بين المدافعين، انفرد على إثرها مارتينيز الذي تفوق على لينجليت، الذي وقع في الخطأ، ليسدد لوتارو الكرة داخل شباك تير شتيجن.