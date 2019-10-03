تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-03 00:03:48 سيناريو مثير يقود برشلونة لإحباط إنتر |  2019-10-03 00:01:35 السعودية تهنئ اليهود بحلول رأس السنة العبرية |  2019-10-03 00:00:23 اليوم الخميس-اضراب عام يشمل المدارس في المجتمع العربي ومظاهرات رفضاً للجريمة واستفحال العنف |  2019-10-02 21:13:20 مصرع محمد الاعسم دهسا في تل السبع وهروب السائق |  2019-10-02 20:34:30 مجد الكروم : الالاف في تشييع جثمان الشقيقين احمد وخليل مناع |  2019-10-02 20:32:12 المتابعة تحذر من بيان الوزارة وتؤكد شمولية الاضراب في المدارس |  2019-10-02 20:28:02 اطلاق نار على سيدة في كفرقاسم |  2019-10-02 18:35:29 جامعتا القدس ودوسلدورف الألمانية تخرجان الدفعة العاشرة لماجستير الدراسات الأوروبية المشترك |  2019-10-02 18:33:37 للسنة الثالثة على التوالي – إستمرار فعاليات مشروع " نربي للقيم" في الثانوية الشاملة كفر قاسم |  2019-10-02 18:31:21 اطلاق نار خلال شجار بين عائلتين في عرابة |  2019-10-02 18:29:24 شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر |  2019-10-02 16:20:05 وزارة التّربية والتعليم ضد الاضراب: أعطينا تعليماتنا باجراء حوار تربوي حول أحداث العنف ..وغدا: التّعليم ينتظم كالمعتاد❗️ |  2019-10-02 14:45:04 المشتركة تقاطع جلسة الكنيست غدا احتجاجا على العنف |  2019-10-02 12:58:07 انور مناع ابن عم الشقيقين المرحومين في مجد الكروم - الشرطة المسؤولة عن ما يحدث في مجتمعنا وعليها التحرك |  2019-10-02 14:44:12 غدا الخميس - اضراب عام يشمل المدارس في المجتمع العربي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السعودية تهنئ اليهود بحلول رأس السنة العبرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نشر مراسل قناة "إن بي سي" الأمريكية جوش ليدرمان، عبر "تويتر" صورة تظهر بطاقة تهنئة من السفارة السعودية في واشنطن لليهود الأمريكيين بحلول رأس السنة العبرية.وحسب نص الرسالة المنشور فإن السفيرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان "تتمنى لكم بمناسبة روش هشاناه (عيد رأس السنة العبرية) سنة جديدة سعيدة وحلوة".ولم يتسن التأكد على الفور من صحة تلك الرسالة أو الحصول على تعليق من سفارة السعودية في واشنطن.غير أن هذه الرسالة إذا تم التأكد من صحتها تكون الثانية خليجيا بتقديم التهئنة لليهود في مناسبة عيد رأس السنة الجديدة العبرية.وقبل أيام نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، عبر "تويتر" تهنئة لليهود بنفس المناسبة. "الأناضول"
السعودية تهنئ اليهود بحلول رأس السنة العبرية




كلمات متعلقة

السعودية, تهنئ, اليهود, بحلول, رأس, السنة, العبرية,

تابعونــا

شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر 2019-10-02 | 18:29:24

ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، الأربعاء، عن إجراء تعديلات على اتفاقيات، تسمح...

سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي 2019-10-02 | 05:51:48

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحرس حطم...

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار إلى نحو 140 قتيلا الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار إلى نحو 140 قتيلا 2019-10-01 | 12:58:51

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في شرق الهند إلى نحو 140 قتيلا، كما غرقت أعداد...

روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب 2019-10-01 | 10:34:51

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق...

نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع 2019-10-01 | 08:17:41

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دفع نحو 16 مليون...

إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة 2019-09-30 | 19:47:06

تطرقت القناة الإسرائيلية الثانية، الى التقدم بالعمل على مشروع العائق "الجدار...

طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط 2019-09-30 | 15:00:44

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس الإيراني تسلم رسالة من...

ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 2019-09-30 | 13:24:33

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يستحق مقابلة المخبر المجهول الذي كشف...

صحيفة بريطانية: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة صحيفة بريطانية: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة 2019-09-30 | 09:44:01

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ومحاربة إيران من خلال العقوبات...

واشنطن تحدد موعد طرح "صفقة القرن" واشنطن تحدد موعد طرح "صفقة القرن" 2019-09-30 | 07:00:50

أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام " صفقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة منأسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةاصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملمجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة مصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب مصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطيالغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةاعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةمحمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 85 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةنياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةادانة مين صنوبر كفر ياسيف جبهة لنصرة سوريا نضمام تدريبات سلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com