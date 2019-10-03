السعودية تهنئ اليهود بحلول رأس السنة العبرية

نشر مراسل قناة "إن بي سي" الأمريكية جوش ليدرمان، عبر "تويتر" صورة تظهر بطاقة تهنئة من السفارة السعودية في واشنطن لليهود الأمريكيين بحلول رأس السنة العبرية.وحسب نص الرسالة المنشور فإن السفيرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان "تتمنى لكم بمناسبة روش هشاناه (عيد رأس السنة العبرية) سنة جديدة سعيدة وحلوة".ولم يتسن التأكد على الفور من صحة تلك الرسالة أو الحصول على تعليق من سفارة السعودية في واشنطن.غير أن هذه الرسالة إذا تم التأكد من صحتها تكون الثانية خليجيا بتقديم التهئنة لليهود في مناسبة عيد رأس السنة الجديدة العبرية.وقبل أيام نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، عبر "تويتر" تهنئة لليهود بنفس المناسبة. "الأناضول"