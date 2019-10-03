السعودية, تهنئ, اليهود, بحلول, رأس, السنة, العبرية,

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ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، الأربعاء، عن إجراء تعديلات على اتفاقيات، تسمح...
قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحرس حطم...
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في شرق الهند إلى نحو 140 قتيلا، كما غرقت أعداد...
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق...
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دفع نحو 16 مليون...
تطرقت القناة الإسرائيلية الثانية، الى التقدم بالعمل على مشروع العائق "الجدار...
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس الإيراني تسلم رسالة من...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يستحق مقابلة المخبر المجهول الذي كشف...
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ومحاربة إيران من خلال العقوبات...
أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام " صفقة...