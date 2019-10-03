اليوم, الخميس-اضراب, عام, يشمل, المدارس, في, المجتمع, العربي, ومظاهرات, رفضاً, للجريمة, واستفحال, العنف,

تشهد البلدات العربية اليوم الخميس اضراب شامل وعام في المدارس والمؤسسات والمرافق العامة,ذلك بناء على قرار لجنة المتابعة امس الاربعاء خلال اجتماع موسع في مجد الكروم على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها الشقيقين احمد وخليل سامي مناع .

ويأتي هذا الاضراب احتجاجاً على ظواهر العنف المستشرية في المجتمع العربي حيث قتل 14 شخصاً في الشهر الاخير .وفي ختام اجتماعها الذي عقد اليوم في مجد الكروم اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اعلان الاضراب العام الشامل في جميع المرافق بما في ذلك المدارس ايضا في المجتمع العربي الخميس .وياتي هذا القرار في اعقاب سلسلة من جرائم القتل التي ضربت مجتمعنا العربي في الأيام الأخيرة، وفي مجد الكروم .يشار الى أن هذا الملف الساخن، يقف على رأس جدول أعمال لجنة المتابعة، وفي العام الأخير، وبمبادرة من لجنة المتابعة، تمت بلورة مشروع شامل لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي والجريمة، شارك فيه حوالي 154 من ذوي الاختصاص، ومن المفترض أن يصدر رسميا في كتاب في الشهر الجاري.