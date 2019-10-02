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اصابة حرجة جراء انقلاب سيارة في تل السبع



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اسفر حادث طرق ذاتي على مدخل بلدة تل السبع في االنقب مساء اليوم الاربعاء,عن اصابة شاب(25عاماً)بجراح وصفت بالحرجة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شاب بجراح بالغة الخطورة الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق.
اصابة حرجة جراء انقلاب سيارة في تل السبع




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