اصابة, حرجة, جراء, انقلاب, سيارة, في, تل, السبع,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شاب بجراح بالغة الخطورة الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق.

اسفر حادث طرق ذاتي على مدخل بلدة تل السبع في االنقب مساء اليوم الاربعاء,عن اصابة شاب(25عاماً)بجراح وصفت بالحرجة .

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