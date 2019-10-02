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مجد الكروم : الالاف في تشييع جثمان الشقيقين احمد وخليل مناع



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شيع الالاف من اهالي مجد الكروم والوسط العربي جثمان الشقيقين احمد وخليل سامي مناع الذان لقيا مصرعهما في جريمة القتل امس الثلاثاء في البلدة .


يشار الى أن الالاف يتواجدون في شوارع مجد الكروم وتم اغلاق عدد من الشوارع وتشهد البلدة ازدحامات مرورية خانقة .

يذكر ان يوم غد الخميس سيكون اضراب عام في الوسط العربي احتجاجاً على جرائم القتل واحداث العنف الاخيرة , وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة المتابعة في مجد الكروم اليوم.




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