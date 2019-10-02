مجد, الكروم, :, الالاف, في, تشييع, جثمان, الشقيقين, احمد, وخليل, مناع,

شيع الالاف من اهالي مجد الكروم والوسط العربي جثمان الشقيقين احمد وخليل سامي مناع الذان لقيا مصرعهما في جريمة القتل امس الثلاثاء في البلدة .

يشار الى أن الالاف يتواجدون في شوارع مجد الكروم وتم اغلاق عدد من الشوارع وتشهد البلدة ازدحامات مرورية خانقة .يذكر ان يوم غد الخميس سيكون اضراب عام في الوسط العربي احتجاجاً على جرائم القتل واحداث العنف الاخيرة , وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة المتابعة في مجد الكروم اليوم.