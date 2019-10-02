المتابعة, تحذر, من, بيان, الوزارة, وتؤكد, شمولية, الاضراب, في, المدارس,

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اسفر حادث طرق ذاتي على مدخل بلدة تل السبع في االنقب مساء اليوم الاربعاء,عن اصابة...
شيع الالاف من اهالي مجد الكروم والوسط العربي جثمان الشقيقين احمد وخليل سامي مناع...
يمر مجتمعنا العربي بأزمة خانقة تهدد كيانه، فالعنف المستشري فيه لا يضمن حياة رغيدة...
مع بداية العام الدراسي الحالي تجددت فعاليات المشروع المميز:" نربي للقيم " والذي...
اسفر شجار بين عائلتين في حي وادي حصين في عرابة مساء اليوم الاربعاء عن اطلاق نار في...
جاء في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء :" على ضوء احداث العنف...
اعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، غدا،...
منذ ان افتتح مركز الشرطة في مجد الكروم ازدادت حوادث اطلاق النار وحرق البيوت ,...
في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم في مجد الكروم اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا...
الغى كاحول لفان الاجتماعين اللذين كانا مقررين اليوم مع الليكود بين طاقمي التفاوض...