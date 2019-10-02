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المتابعة تحذر من بيان الوزارة وتؤكد شمولية الاضراب في المدارس



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تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير على أن الاضراب العام يوم غد الخميس، يشمل كافة المدارس العربية. ونددت ببيان وزارة التعليم الذي يحاول بشكل بائس كسر الاضراب، مشددة على أن وعي جماهيرنا والأهالي سينجح الاضراب العام غدا.

وقالت المتابعة ان بيان وزارة التعليم الذي يحمل التهديد المبطن هو شكل من اشكال العنف، يعمل على مصادرة حق الطلاب والمربين بأن يكونوا جزءا من هموم مجتمعهم. ووزارة التعليم هي أيضا متهمة، مثل حكومتها ورئيسها، بالتقصير في برامج التوعية لمكافحة العنف، وتثقيف الأجيال الناشئة، إذ أن الموارد تبقى أقل مما تصرف على جهاز التعليم العبري.
إضافة الى أن سوء أوضاع جهاز التعليم العربي، بفعل شح الميزانيات، وضعف البنى التحتية، وتغييب واضح لبرامج اللامنهجية، يدفع بالأجيال الصغيرة والناشئة الى الشارع مع أوقات فراغ، تجعلهم عرضة أكثر من غيرهم، لمواجهة الآفات الاجتماعية.
ودعت المتابعة الأهالي الى عدم ارسال أبنائهم الى المدارس، وحيّت في الوقت ذاته، التزام جميع السلطات المحلية العربية بقرار الاضراب، وإبلاغ المدارس بهذا القرار.
المتابعة تحذر من بيان الوزارة وتؤكد شمولية الاضراب في المدارس




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