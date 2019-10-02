السلطات, المحلية, البدوية, تعلن, دعمها, لقرار, لجنة, المتابعة, وتدعو, للاضراب, احتجاجا, على, العنف,

وصرح رئيس منتدى السلطات البدويه في الشمال السيد عاهد رحّال قائلا:"بعد التشاور مع زملائي رؤساء السلطات البدوية في الشمال قررنا الالتزام بقرار سكرتارية لجنه المتابعة العليا للجماهير ألعربيه الإضراب العام والشامل في جميع المرافق بما في ذلك المدارس". ودعا رحًال جميع المجتمع البدوي الالتزام الكامل بالإضراب قائلا :"إن آفة العنف التي تجتاح مجتمعنا لا يمكن السكوت عليها والتغاضي عنها، فالعنف بجميع اشكاله وألوانه من قتل وحرق مؤسسات تعليمية قد تغلغل في مجتمعنا وهناك حاجه وواجب على الجميع من أفراد ومعلمين ورجال دين ومجتمع ورؤساء سلطات محلية نبذ هذه العادة السيئة من مجتمعنا الذي عرف عنه وعلى مدار سنين حبه للتسامح وتقبل الغير وحسن الجوار. ان هذه العادة السيئة يحب قلعها من جذورها حتى ننعم بمجتمع أفضل ونعيش بحريه وسلام".
وصرح رئيس منتدى السلطات البدويه في الشمال السيد عاهد رحّال قائلا:"بعد التشاور مع زملائي رؤساء السلطات البدوية في الشمال قررنا الالتزام بقرار سكرتارية لجنه المتابعة العليا للجماهير ألعربيه الإضراب العام والشامل في جميع المرافق بما في ذلك المدارس". ودعا رحًال جميع المجتمع البدوي الالتزام الكامل بالإضراب قائلا :"إن آفة العنف التي تجتاح مجتمعنا لا يمكن السكوت عليها والتغاضي عنها، فالعنف بجميع اشكاله وألوانه من قتل وحرق مؤسسات تعليمية قد تغلغل في مجتمعنا وهناك حاجه وواجب على الجميع من أفراد ومعلمين ورجال دين ومجتمع ورؤساء سلطات محلية نبذ هذه العادة السيئة من مجتمعنا الذي عرف عنه وعلى مدار سنين حبه للتسامح وتقبل الغير وحسن الجوار. ان هذه العادة السيئة يحب قلعها من جذورها حتى ننعم بمجتمع أفضل ونعيش بحريه وسلام".