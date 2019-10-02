اطلاق, نار, على, سيدة, في, كفرقاسم,

تم إجلاء المصابة لتلقي العلاج الطبي في مستشفى بلينسون.
الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ظروف الحادث.
تم إجلاء المصابة لتلقي العلاج الطبي في مستشفى بلينسون.
الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ظروف الحادث.
كلمات متعلقةاطلاق, نار, على, سيدة, في, كفرقاسم,
في أعقاب الجريمة الجديدة والمؤلمة التي استفاقت عليها الناصرة في أسبوع دام من...
عقدت صباح اليوم الاثنين 2019/9/23 جلسة طارئة لإدارة بلدية الناصرة على أثر مقتل الشاب...
...
حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا احلى من على ملعب التدريبات سخنين في مباراته امام...
...
كشف تقارير صحفية، عن المدة التي سيغيب فيها جوردي ألبا مدافع برشلونة، الذي غادر...
أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات ...
...
لقي الشاب محمد سمير ابو حسين(25 عاما) مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية...
وصلت مؤخرا إلى الإنجليزي للحمل والولادة حالة نادرة لسيدة حامل مع متلازمة تدعى...