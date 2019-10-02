اطلاق, نار, على, سيدة, في, كفرقاسم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، تلقت الشرطة بلاغ عن امرأة أصيبت بجروح طفيفة في ساقها أثر إطلاق نار في أحد شوارع كفر قاسم.





تم إجلاء المصابة لتلقي العلاج الطبي في مستشفى بلينسون.



الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ظروف الحادث.