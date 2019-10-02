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اسفر شجار بين عائلتين في حي وادي حصين في عرابة مساء اليوم الاربعاء عن اطلاق نار في...
جاء في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء :" على ضوء احداث العنف...
اعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، غدا،...
منذ ان افتتح مركز الشرطة في مجد الكروم ازدادت حوادث اطلاق النار وحرق البيوت ,...
في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم في مجد الكروم اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا...
الغى كاحول لفان الاجتماعين اللذين كانا مقررين اليوم مع الليكود بين طاقمي التفاوض...
أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطبي أنّ: "إمرأة من الجديدة المكر تضع مولودها ب سيارة...
جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح...
قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق...
تبدأ صباح اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات الفساد...