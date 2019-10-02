مع بداية العام الدراسي الحالي تجددت فعاليات المشروع المميز:" نربي للقيم " والذي مرر في كافة مدارس كفر قاسم قبل ثلاثة سنوات والذي تتبناه جمعية نساء من أجل المجتمع (منتدى المرأة المسلمة).

هذا المشروع هو مشروع سنوي يمرر عن طريق لقاءات شهريه في المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية في المدينة بالتنسيق مع قسم المعارف في البلدية ومدراء المدارس.حيث استقبلت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم صباح اليوم الأربعاء الموافق 2019-10-2 طاقم المرشدات المتطوعات في الجمعية، واللاتي قمن بتقديم ندوة تربوية في صفوف العاشر مررت من خلالها قيمة هذا الشهر وهي بعنوان:"نلوّن حياتنا بالقيم".حيث مررت المتطوعات لطبقة العواشر قيمة الشهر بأساليب ووسائل تعليمية شيقة تهدف إلى التركيز على أهمية تنمية القيم عند الطلاب بحيث يصبحوا افرادا نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم ومدارسهم وعائلاتهم.الفعالية مررت حسبما هو مخطط لها سابقا وبالتنسيق مع الادارة وقسم التربية الاجتماعية في المدرسة. وما ميز اللقاء تفاعل الطلاب خلال الفعاليات عند منحهم مساحة كافية للتعبير عن رأيهم بأسلوب حواري حضاري رائع.الجدير بالذكر ان هذا المشروع يلاقي اقبالاً واسعاً وتفاعلاً من الطلاب والمعلمين على حد سواء في كافة المدارس لما فيه من فوائد جمة في شتى الجوانب خاصة التربوية والدينية.