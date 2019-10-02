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اطلاق نار خلال شجار بين عائلتين في عرابة



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اسفر شجار بين عائلتين في حي وادي حصين في عرابة مساء اليوم الاربعاء عن اطلاق نار في الهواء دون اصابات .


الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .
اطلاق نار خلال شجار بين عائلتين في عرابة




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