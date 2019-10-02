اطلاق, نار, خلال, شجار, بين, عائلتين, في, عرابة,

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اسفر شجار بين عائلتين في حي وادي حصين في عرابة مساء اليوم الاربعاء عن اطلاق نار في الهواء دون اصابات .

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للسنة الثالثة على التوالي – إستمرار فعاليات مشروع " نربي للقيم" في الثانوية الشاملة كفر قاسم 2019-10-02 | 18:33:37 مع بداية العام الدراسي الحالي تجددت فعاليات المشروع المميز:" نربي للقيم " والذي...

وزارة التّربية والتعليم ضد الاضراب: أعطينا تعليماتنا باجراء حوار تربوي حول أحداث العنف ..وغدا: التّعليم ينتظم كالمعتاد❗️ 2019-10-02 | 16:20:05 جاء في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء :" على ضوء احداث العنف...

المشتركة تقاطع جلسة الكنيست غدا احتجاجا على العنف 2019-10-02 | 14:45:04 اعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، غدا،...

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غدا الخميس - اضراب عام يشمل المدارس في المجتمع العربي 2019-10-02 | 14:44:12 في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم في مجد الكروم اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا...

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مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه 2019-10-02 | 10:33:17 جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح...

استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد 2019-10-02 | 09:04:22 قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق...