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شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، الأربعاء، عن إجراء تعديلات على اتفاقيات، تسمح بزيادة كميات الغاز التي تعتزم إسرائيل تصديرها لمصر، إلى 85 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، بدلا من 64 مليار متر مكعب سابقا.وأعلن الشركاء في حقلي "تمار" و"ليفياثان" في إسرائيل، الأربعاء، توقيع عقود جديدة لتزويد شركة "دولفينوس" القابضة المصرية (خاصة) بالغاز الطبيعي.وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه بموجب شروط الاتفاقيات المعدلة، ستقوم الشركات المتعاونة في حقل "ليفياثان"، بتوفير 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لـ "دولفينوس"، صعودا من 32 مليار متر مكعب المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية.من ناحية أخرى، سيجري خفض الكمية الموردة من حقل "تمار" إلى الشركة المصرية الخاصة من 32 مليار متر مكعب إلى 25.3 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما.بذلك، تتم زيادة كمية الغاز الإسرائيلي الموردة للشركة الخاصة المصرية من 64 إلى 85 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، حسب الصحيفة.وفي فبراير/ شباط 2018، وقّعت شركة "ديليك" الإسرائيلية، اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة (دولفينوس) على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.واعتبرت الصحيفة أن زيادة كمية الغاز الإسرائيلي إلى مصر، "تثبت مرة أخرى أن هناك طلبا قويا على الغاز من إسرائيل في الاقتصاد المصري".وأضافت: "سيزداد هذا الطلب في السنوات القادمة، من أجل تلبية احتياجات الاقتصاد المصري المحلي، إلى جانب مرافق التصدير القائمة في مصر".ونهاية سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت مصر اكتفاء البلاد الذاتي من الغاز المسال، ووقف استيراده من الخارج، ما يوفر على البلاد نحو 2.5 مليار دولار سنويا.

شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر




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