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وزارة التّربية والتعليم ضد الاضراب: أعطينا تعليماتنا باجراء حوار تربوي حول أحداث العنف ..وغدا: التّعليم ينتظم كالمعتاد❗️



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جاء في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء :" على ضوء احداث العنف المؤلمة في المجتمع العربي أكّدت وزارة التّربية بأنّ العنف هو أساس كل أمر سيىء وفيها ما يسبّب الدّمار لحياتنا اليوميّة الاعتياديّة وعليه علينا أن نعمل دون كلل أو ملل من خلال كل الأدوات المتوفّرة لدينا لنبذ وقمع هذه الظاهرة في المجتمع العربي وفي المرحلة الأولى وجدنا كجهاز تربية وكخطوة ملزمة اعطاء المدارس فرصة التّعبير عن هذه الحوادث المؤلمة . أوعزنا بتعليماتنا لمديري المدارس أن يقوموا غدا الخميس باجراء حوار تربوي حول هذه الظاهرة مع الطلاب .


الوزارة تؤكّد بأنّ أبواب المدارس مفتوحة غدا وأنّ التّعليم ينتظم كالمعتاد. الطواقم التّعليميّة ملزمة بالوصول للمدارس كذلك الأمر بالنّسبة للطلاب.




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