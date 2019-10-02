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المشتركة تقاطع جلسة الكنيست غدا احتجاجا على العنف



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اعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، غدا، وكتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة الاسرائيلية في جرائم القتل المنتشرة في المجتمع العربي 



كما قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته، اليوم، في قاعة المركز الجماهيري بمجد الكروم، جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، غدا الخميس.

ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة.



وكتب رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة على موقع تويتر أن "العشرات من الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام ليسوا فقط ضحايا لجرائم العنف ، بل هم أيضًا ضحايا لامبالاة الحكومة والشرطة. سننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ".




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