بعد, إطلالتها, ب, ”, المايوه, ”, .., حلا, شيحة, ترد, على, منتقديها,

بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” برفقة عددا من النجوم من بينهم المؤلف ” تامر حبيبي ” والفنانة ” دينا الشربيني ” أثناء تواجدهم على أحد شواطئ الجونة .

والتي ظهرت فيه حلا شيحة مرتدية ” مايوه بكيني ” وهو ما أثار الجدل بين المتابعين وخاصة بعد الإطلالات التي ظهرت بها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بعد فترة قصيرة من خلعها للحجاب .لتخرج حلا شيحة بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” سعيدة كوني امراة مستقلة وأم لأجمل أربع أولادو كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين إنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم ” .وتابعت : ” يوم جديد .. بداية جديدة .. الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب .. كوني انت .. كوني كما تحبين صاحبة ارادة وصلابة أن تكوني فأنت امرأة كوني فخورة قوية ” .