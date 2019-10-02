كلمات متعلقةاللحوم, الحمراء, والسرطان.., دراسة, "تحسم, الجدل",
اتضح لعلماء جامعة ليفربول البريطانية أن عمليات شيخوخة الإنسان يمكن أن تمنع تطور...
فوائد التفاح الأحمر أو الأصفر هي واحدة. فهذه الفاكهة اللذيذة صحية للغاية، وتزوّد...
يعاني الكثيرون من الحرمان من النوم، وهو أمر لا يؤثر على المزاج فقط، لكنه قد يرتبط...
تعد العدسات اللاصقة وسيلة فعالة ومريحة لتصحيح الرؤية دون الحاجة للنظارات، لكن...
يعاني بعض الأطفال بسبب عدم حصولهم على نوم جيد في الليل، وفي أغلب الأحيان فإن هذا...
كلما تقدم المرء في السن، طرأت على جسمه بعض التغييرات. لذلك، يُنصح الأشخاص الذي...
بدأت حملة اليوم العالمي للقلب عام 2000، ويوافق 29 سبتمبر. ومن أهم ما يتم التوعية به...
أعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك"...
خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...
اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...