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هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألمحت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته مؤخرًا بإعلانها أن ألبومها الجديد سيكون الأخير لها في عالم الغناء، وذلك بعد توجهها لزيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولي شركة روتانا.



وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ تعلق من خلالها على نتائج زيارتها للسعودية، قائلة: ”شكرًا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي لترحيبكم الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر“.


 وأضافت الفنانة اللبنانية: ”لقد كان من دواعي سروري إجراء مقابلة معكم كما هو الحال دائمًا للتخطيط والتنسيق دائمًا“.


ويبدو أن إليسا أرادت نفي الأنباء التي ترددت عن توتر العلاقة بينها وبين شركة روتانا ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال، كما أن حديثها عن وجود تنسيق وتخطيط بينهما يشير إلى إمكانية تراجعها عن الاعتزال.





وما يرجح صدق هذه التلميحات، ما قاله سالم الهندي في لقاء تلفزيوني سابق حيث صرح: ”العقد مع إليسا يضم 3 ألبومات وإن شاء الله يكون بيننا عقد رابع وخامس، وإليسا ابنة روتانا وكلانا لا يستطيع الاستغناء عن الآخر“.ولم تتطرق إليسا للحديث عن المشادة الكلامية التي نشبت بينها وبين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قبل أيام على ”تويتر“.


ووصلت إليسا الرياض خلال الساعات القليلة الماضية وحظيت صورها بتفاعل كبير، وبدأت التساؤلات بين المتابعين عن حقيقة الصور، وسبب سفر الفنانة إلى الرياض خاصةً أنه ليس هناك جدولة للحفلات أو مناسبة تتطلب حضورها.


يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين تركي آل الشيخ وإليسا على ”تويتر“، والبداية كانت حينما كتبت إليسا تعليقًا تقول فيه: ”عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون“.


ولكن هذه الرسالة المبطنة لم ترق لتركي آل الشيخ الذي اعتقد أنه المقصود فرد عليها قائلاً: ”‏‎عشان كذا لم تستحقي أن تدعي“.




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