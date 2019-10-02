هل, تراجعت, إليسا, عن, الاعتزال؟,

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بعد غياب عن الظهور على إنستغرام، شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعيه بصورة...
نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان...
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زار الشيف التركي بوراك منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اذ انه نشر على...
خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ردت الفنانة السورية...
بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة الناجحة، طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم...
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بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان الأردني عمر العبداللات...