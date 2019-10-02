انور مناع ابن عم الشقيقين المرحومين في مجد الكروم - الشرطة المسؤولة عن ما يحدث في مجتمعنا وعليها التحرك

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في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم في مجد الكروم اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا...
الغى كاحول لفان الاجتماعين اللذين كانا مقررين اليوم مع الليكود بين طاقمي التفاوض...
أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطبي أنّ: "إمرأة من الجديدة المكر تضع مولودها ب سيارة...
جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح...
قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق...
تبدأ صباح اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات الفساد...
في بلدة لزبيدات شب حريق شب صباح اليوم الاربعاء في روضة اطفال . طواقم اطفاء...
* في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا من تفاقم ملحوظ لأزمة العنف التي...
تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الأربعاء في الساعة 12...
اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...