انور مناع ابن عم الشقيقين المرحومين في مجد الكروم - الشرطة المسؤولة عن ما يحدث في مجتمعنا وعليها التحرك

منذ ان افتتح مركز الشرطة في مجد الكروم ازدادت حوادث اطلاق النار وحرق البيوت , ويوميا نتوجه للشرطة لكن لا حياة لمن تنادي ".

هذا ما قاله انور مناع ابن عم الشقيقين المرحومين ضحيتا جريمة القتل في مجد الكروم اليوم في اعقاب الغضب العارم الذي تشهده القرية بعد جريمة القتل المزدوجة .واضاف :" على القيادة ان تضع اصبعها على الجرح وعلى مصدر العنف في مجتمعنا العربي ومحاسبة كل من تقع عليه مسؤولية استفحال العنف في مجتمعنا , فالقاتل والمقتول ضحية مجتمع عنيف واستفحال العنف على اختلاف انواعه في قرانا ومدننا العربية , ولهذا فان المسؤول الاول والوحيد عن ما يحصل في مجتمعنا العربي هي الشرطة ".