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غدا الخميس - اضراب عام يشمل المدارس في المجتمع العربي



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في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم في مجد الكروم اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اعلان الاضراب العام الشامل في جميع المرافق بما في ذلك المدارس ايضا في المجتمع العربي غدا الخميس .


وياتي هذا القرار  في اعقاب سلسلة من جرائم القتل التي ضربت مجتمعنا العربي في الأيام الأخيرة، وفي مجد الكروم أمس.

يشار الى أن هذا الملف الساخن، يقف على رأس جدول أعمال لجنة المتابعة، وفي العام الأخير، وبمبادرة من لجنة المتابعة، تمت بلورة مشروع شامل لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي والجريمة، شارك فيه حوالي 154 من ذوي الاختصاص، ومن المفترض أن يصدر رسميا في كتاب في الشهر الجاري.




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