عقبة, وحيدة, تفصل, يوفنتوس, عن, استعادة, بوجبا,

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تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم...
بعد أسابيع من الأزمة التي نشبت في ليفربول الإنجليزي بين نجميه ساديو ماني ومحمد...
ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في فوز السيدة العجوز على نظيره...
سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم...
ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل...
يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم برشلونة تلقى عرضًا لعقد شراكة...
19:55 ريال مدريد - إسبانيا - كلوب بروج - بلجيكا 19:55 أتلانتا - إيطاليا - شاختار...
إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز...
عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...