عقبة, وحيدة, تفصل, يوفنتوس, عن, استعادة, بوجبا,

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس يستعد لاستغلال رغبة بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، في الرحيل عن "أولد ترافورد"، من أجل إعادته من جديد لصفوف السيدة العجوز.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بوجبا حريص على الرحيل عن مانشستر يونايتد والعودة إلى يوفنتوس، ناديه السابق.وتعتبر العقبة الوحيدة التي تواجه يوفنتوس حاليًا، هي كيفية توفير أموال لإنهاء الصفقة خلال الصيف المقبل، خاصة وأن يونايتد اشترط الحصول على 140 مليون يورو.وعلم يوفنتوس برغبة بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعدما أجبره النادي على البقاء في فترة الانتقالات الصيفية رغم اهتمام ريال مدريد واليوفي بخدماته.وكان بوجبا يرغب وبشدة في الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال لريال مدريد الصيف الماضي، بناء على رغبة زين الدين زيدان، لكن مسؤولي اليونايتد غالوا في مطالبهم المادية.وأشار التقرير إلى أن بوجبا حاليًا لا يفضل نادٍ على حساب آخر، والعودة ليوفنتوس لم تخرج من حساباته.