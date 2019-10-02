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فأر يقلب البيت الأبيض رأساً على عقب !!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار فأر الذعر هذا الصباح داخل غرفة الصحافيين في قاعة المؤتمرات في ​البيت الأبيض​، بعدما سقط على مراسل “إن بي سي” بيتر أليكساندر الذي نشر فيديو يوثق الحادث على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلّق المراسل على الفيديو قائلاً: “سقط فأر من السقف في مقر البيت الأبيض الخاص بالصحافيين، وفي حضني مباشرة”.


 ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها المراسلون الصحفيون عن الفئران في البيت الأبيض، وسبق لمراسلة “بلومبرغ” جنيفير جاكوبس أن نشرت صورة لفخ فئران منصوب في أحد زوايا المبنى.




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