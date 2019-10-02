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رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور : البرنامج الجديد؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد غياب عن الظهور على إنستغرام، شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له أثناء وجوده خارج مصر.



وظهر رامز، بملابس شتوية وهو مع “أوزة” تسبح في إحدى البحيرات الصناعية في البلد المتواجد به، وعلق على الصورة قائلًا: “كبرياء الوزة”.
 وانهالت بعدها التعليقات الساخرة من الجمهور، حيث علق أحد متابعيه بقوله: “إوعى تعمل مقلب في الوزة”، بينما تساءل آخر بقوله: “مختفى ليه”، وعلق ثالث بتعليق على غرار أسماء برامجه حيث قال: “رامز وزة البحر”، وقال رابع: “أكيد دا البرنامج الجديد”.


يذكر أن آخر أعمال النجم المصري فيلم “سبع البرمبة” وشاركته البطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد.
وآخر ما قدمه رامز في التليفزيون رمضان الماضي برنامج “رامز في الشلال”، الذي حقق مشاهدة عالية




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