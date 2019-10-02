تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-02 12:58:07 انور مناع ابن عم الشقيقين المرحومين في مجد الكروم - الشرطة المسؤولة عن ما يحدث في مجتمعنا وعليها التحرك |  2019-10-02 12:29:12 غدا الخميس - اضراب عام يشمل المدارس في المجتمع العربي |  2019-10-02 12:12:29 يوم صحة القلب في بلدية الناصرة |  2019-10-02 12:08:45 الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎ |  2019-10-02 11:49:14 كاحول لفان : نتنياهو يريد صرف الانظار عن جلسة الاستماع |  2019-10-02 10:53:54 امرأة من جديدة المكر تلد بسيارة اسعاف حيّان في كفرياسيف |  2019-10-02 10:33:17 مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه |  2019-10-02 09:04:22 استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد |  2019-10-02 09:02:20 نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد |  2019-10-02 08:59:24 حريق في بستان اطفال ببلدة الزبيدات واضرار جسيمة |  2019-10-02 08:57:37 المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم) |  2019-10-02 08:56:02 اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في مجد الكروم |  2019-10-02 05:51:48 سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي |  2019-10-02 05:49:31 الطقس - اجواء غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا |  2019-10-01 22:28:23 اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يوم صحة القلب في بلدية الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام طاقم من مستشفى الناصرة "الانجليزي" يتكون من مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة د.محمد عمري ومحمد سعدي الممرض المسؤول في القسم وكذلك الممرضة ايناس جرايسي شحادة وعدد من الممرضين بأجراء فحوصات لضغط الدم لموظفي بلدية الناصرة اليوم الاربعاء 2019/10/2 كفعالية صحية ضمن مجموعة فحوصات يجريها المستشفى للمواطنين في اسبوع صحة القلب العالمي الذي اخذ المستشفى على عاتقه اجراؤه للمواطنين مجاناً مع توزيع نشرة صحية تتضمن كيفية تجنب مشاكل القلب في المستقبل عن طريق اتباع نمط حياة صحي ابتداء من يوم الفحص للوقاية من امراض القلب.



رئيس بلدية الناصرة الذي بعد علمه بنشاط المستشفى بهذا الصدد دعا طواقم الاطباء والممرضين للقدوم الى دار البلدية لإجراء الفحوصات لموظفي بلدية الناصرة حيث توجه الموظفين من كافة الدوائر والاقسام لإجراء الفحص والحصول على النشرة التوعوية بهذا الصدد.


مع تقديم النصائح والارشادات لكل موظف من قبل الطبيب المختص مدير قسم القلب في المستشفى د. محمد عمري.


هذه الفحوصات قام المستشفى بإجرائها في الناصرة في اكثر من موقع حيث كانوا في الامس الثلاثاء في عين العذراء وكذلك يقومون بإجراء فحوصات ضغط القلب خارج الناصرة ايضاً.


علي سلام رئيس بلدية الناصرة الذي شجع الموظفين على اجراء الفحص وشدد على ضرورة اجرائه من اجل زيادة الوعي لأمراض القلب والوقاية منها عن طريق الارشادات واتباع نمط حياة صحي.


موظفو البلدية الذين سارعوا لإجراء الفحص وقفوا في الطابور واحداً بعد الاخر متفهمين ضرورة مثل هذه الفحوصات لكل واحدٍ وواحدة. 




كلمات متعلقة

يوم, صحة, القلب, في, بلدية, الناصرة,

تابعونــا

الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎ الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎ 2019-10-02 | 12:08:45

نظمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم للصفوف العاشرة عرضا مفتوحا لمشروع...

افتتاح مدرسة عائلة الناصرة للتربية المسيحية افتتاح مدرسة عائلة الناصرة للتربية المسيحية 2019-09-25 | 12:09:45

بأجواء المحبّة والفرح افتتحت رعيّة البشارة للاتين في مدينة النّاصرة، برنامجها...

بفضل الملوخية، مدرسة صندلة تحصل على جائزة هامة ومكافئة بقيمة 150 ألف شيكل‎ بفضل الملوخية، مدرسة صندلة تحصل على جائزة هامة ومكافئة بقيمة 150 ألف شيكل‎ 2019-09-25 | 08:43:17

مدرسة صندلة الابتدائية تفوز بوسام المباني الخضراء، بالإضافة إلى 4 مدارس أخرى في...

فعالية "صناديق الهروب" في "الاهلية" عتيد ام الفحم فعالية "صناديق الهروب" في "الاهلية" عتيد ام الفحم 2019-09-24 | 13:38:00

ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت...

كلية سخنين في ورشة عمل دولية بجامعة تالين في استونيا من خلال المشروع الأوروبي CURE كلية سخنين في ورشة عمل دولية بجامعة تالين في استونيا من خلال المشروع الأوروبي CURE 2019-09-23 | 10:24:07

شارك طاقم من محاضري كلية سخنين مشاركة فاعلة ومركزية بورشة العمل الدولية ضمن مشروع...

عرابة تحتفل اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في رومانيا عرابة تحتفل اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في رومانيا 2019-09-16 | 08:22:48

تحتفل عرابة اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في جامعة كونستانسا...

فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا 2019-09-10 | 10:59:06

شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم في مهرجان الفلكلور...

عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية 2019-09-09 | 10:32:04

تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ...

افتتاح السنة الدراسية في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-2020‎ افتتاح السنة الدراسية في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-2020‎ 2019-09-09 | 08:43:27

في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا...

الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ 2019-09-05 | 09:39:00

احتفل مسجد خالد بن الوليد في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، بالسنة الهجرية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن صورة فيسبوك يقف على سيارة دورية شاب جسر الزرقاء فتى قاصر التحقيق اعتقال سطو مسلح رهائن مشتبه سلاح فرع بريد بن عامي شارع عكا الشرطة تحاصر سجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام فتاة مصرع طو الكرم اصابة شخصين حاجز جبارة حادث طرق مروع حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةبشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتمصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعةفلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com