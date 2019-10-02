يوم, صحة, القلب, في, بلدية, الناصرة,

قام طاقم من مستشفى الناصرة "الانجليزي" يتكون من مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة د.محمد عمري ومحمد سعدي الممرض المسؤول في القسم وكذلك الممرضة ايناس جرايسي شحادة وعدد من الممرضين بأجراء فحوصات لضغط الدم لموظفي بلدية الناصرة اليوم الاربعاء 2019/10/2 كفعالية صحية ضمن مجموعة فحوصات يجريها المستشفى للمواطنين في اسبوع صحة القلب العالمي الذي اخذ المستشفى على عاتقه اجراؤه للمواطنين مجاناً مع توزيع نشرة صحية تتضمن كيفية تجنب مشاكل القلب في المستقبل عن طريق اتباع نمط حياة صحي ابتداء من يوم الفحص للوقاية من امراض القلب.

رئيس بلدية الناصرة الذي بعد علمه بنشاط المستشفى بهذا الصدد دعا طواقم الاطباء والممرضين للقدوم الى دار البلدية لإجراء الفحوصات لموظفي بلدية الناصرة حيث توجه الموظفين من كافة الدوائر والاقسام لإجراء الفحص والحصول على النشرة التوعوية بهذا الصدد.مع تقديم النصائح والارشادات لكل موظف من قبل الطبيب المختص مدير قسم القلب في المستشفى د. محمد عمري.هذه الفحوصات قام المستشفى بإجرائها في الناصرة في اكثر من موقع حيث كانوا في الامس الثلاثاء في عين العذراء وكذلك يقومون بإجراء فحوصات ضغط القلب خارج الناصرة ايضاً.علي سلام رئيس بلدية الناصرة الذي شجع الموظفين على اجراء الفحص وشدد على ضرورة اجرائه من اجل زيادة الوعي لأمراض القلب والوقاية منها عن طريق الارشادات واتباع نمط حياة صحي.موظفو البلدية الذين سارعوا لإجراء الفحص وقفوا في الطابور واحداً بعد الاخر متفهمين ضرورة مثل هذه الفحوصات لكل واحدٍ وواحدة.