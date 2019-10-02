الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎

نظمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم للصفوف العاشرة عرضا مفتوحا لمشروع التداخل الاجتماعي، بإشراف مركز التداخل الاجتماعي الاستاذ انس محاميد.

تم خلال اليوم استعراض معلومات حول موضوع التطوع والتداخل الاجتماعي والذي بات موضوعا الزاميا للحصول على شهادة بجروت، حيث يقوم الطالب بالتطوع 60 ساعة في الصف العاشر و30 ساعة في الصف الحادي عشر. بالاضافة الى انه بات احد شروط شهادة البجروت المتميزة هو مضاعفة ساعات التداخل الاجتماعي ، الامر يساهم في الحث على التطوع.وكذلك تربط المدرسة هذا المشروع مع الجانب الديني والانساني الذي يحثنا على التكافل الاجتماعي، وعلى التعاون لتحقيق حياة أفضل.فمن أجل اطلاع طلاب شريحة العواشر على أهميّة المشروع، قامت الطالبة رشا تلس باستعراض تطوعها في عدة مؤسسات منها مدرسة الامل، لجنة التنظيم وادي عارة، جمعية "أمانينا"، جمعية "بسمة امل"، أيام الاعمال الخيرية في أم الفحم والمدرسة ونشاطات في المدرسة، والتي أكسبتها مهارات صقلت شخصيتها وجعلتها أكثر حبا للعطاء والتعاون البناء.كما حلت السيدة اريج جبارين - مركزة وحدة التطوع قسم الرفاه والخدمات الاجتماعية في بلدية ام الفحم لتشرح عن المشاريع التي بالإمكان ان تستقطب طلاب متطوعين، والسيدة ايمان اغبارية مركزة التطوع في المركز الجماهيري التي شرحت عن أماكن التطوع واهمية وجود تامين في مكان التطوع.وتم ايضا اطلاع الطلاب على المؤسسات والمراكز التي بإمكانها استقبالهم من اجل تطبيق مشروع التداخل الاجتماعي.