الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎

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قام طاقم من مستشفى الناصرة "الانجليزي" يتكون من مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة...
بأجواء المحبّة والفرح افتتحت رعيّة البشارة للاتين في مدينة النّاصرة، برنامجها...
مدرسة صندلة الابتدائية تفوز بوسام المباني الخضراء، بالإضافة إلى 4 مدارس أخرى في...
ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت...
شارك طاقم من محاضري كلية سخنين مشاركة فاعلة ومركزية بورشة العمل الدولية ضمن مشروع...
تحتفل عرابة اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في جامعة كونستانسا...
شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم في مهرجان الفلكلور...
تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ...
في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا...
احتفل مسجد خالد بن الوليد في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، بالسنة الهجرية...