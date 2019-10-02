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كاحول لفان : نتنياهو يريد صرف الانظار عن جلسة الاستماع



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الغى كاحول لفان الاجتماعين اللذين كانا مقررين اليوم مع الليكود بين طاقمي التفاوض وبين رئيسيهما بيني غانتس وبنيامين نتانياهو.

كاحول لافان: نتنياهو يريد صرف الانظار عن جلسة الاستماع في ملفاته الجنائية 

وعللت مصادر في كاحول لفان ذلك بسعي نتانياهو الى صرف الأنظار عن جلسات الاستماع . وأضافت انه سيتم استئناف التفاوض خلال الأيام القادمة او في الأسبوع المقبل حسب مقتضى الحال. وتعقيبا على ذلك وجهت مصادر في الليكود أصابع الاتهام الى القطب في كاحول لفان يائير لبيد بعرقلة المفاوضات بداعي معارضته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب على رئاستها نتانياهو وغانتس.




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