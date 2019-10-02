امرأة, من, جديدة, المكر, تلد, بسيارة, اسعاف, حيّان, في, كفرياسيف,

أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطبي أنّ: "إمرأة من الجديدة المكر تضع مولودها ب سيارة الإسعاف حيان بعد وصولها لمركزنا في كفرياسيف بحالة ولادة متقدمة، فما كان أمام الطاقم الا إتمام الولادة بأكمل وجه. بعد فحص المولود والأم تم نقلهم لمستشفى نهاريا لإتمام المراقبة الطبية وهما بصحة جيدة".

تابعونــا

مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه 2019-10-02 | 10:33:17 جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح...

استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد 2019-10-02 | 09:04:22 قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق...

نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد 2019-10-02 | 09:02:20 تبدأ صباح اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات الفساد...

حريق في بستان اطفال ببلدة الزبيدات واضرار جسيمة 2019-10-02 | 08:59:24 في بلدة لزبيدات شب حريق شب صباح اليوم الاربعاء في روضة اطفال . طواقم اطفاء...

المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم) 2019-10-02 | 08:57:37 * في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا من تفاقم ملحوظ لأزمة العنف التي...

اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في مجد الكروم 2019-10-02 | 08:56:02 تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الأربعاء في الساعة 12...

الطقس - اجواء غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا 2019-10-02 | 05:49:31 اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية 2019-10-01 | 22:28:23 اقدم مجهولون الليلة على اطلاق النار باتجاه محل تجاري على الشارع الرئيسي في باقة...

غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو 2019-10-01 | 22:23:35 أعلن حزب "كحول لفان" مساء اليوم عن الغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين غانتس...