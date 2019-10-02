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امرأة من جديدة المكر تلد بسيارة اسعاف حيّان في كفرياسيف



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أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطبي أنّ: "إمرأة من الجديدة المكر تضع مولودها ب سيارة الإسعاف حيان بعد وصولها لمركزنا في كفرياسيف بحالة ولادة متقدمة، فما كان أمام الطاقم الا إتمام الولادة بأكمل وجه. بعد فحص المولود والأم تم نقلهم لمستشفى نهاريا لإتمام المراقبة الطبية وهما بصحة جيدة".





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