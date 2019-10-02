امرأة, من, جديدة, المكر, تلد, بسيارة, اسعاف, حيّان, في, كفرياسيف,

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جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح...
قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق...
تبدأ صباح اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات الفساد...
في بلدة لزبيدات شب حريق شب صباح اليوم الاربعاء في روضة اطفال . طواقم اطفاء...
* في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا من تفاقم ملحوظ لأزمة العنف التي...
تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الأربعاء في الساعة 12...
اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
اقدم مجهولون الليلة على اطلاق النار باتجاه محل تجاري على الشارع الرئيسي في باقة...
أعلن حزب "كحول لفان" مساء اليوم عن الغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين غانتس...
اسفر حادث اطلاق نار على مخبز في حي الورود بمدينة الناصرة مساء الثلاثاء عن اصابة...