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لدى سؤاله عن "أزمة صلاح".. ماني "يبرر غضبه" ويبتسم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أسابيع من الأزمة التي نشبت في ليفربول الإنجليزي بين نجميه ساديو ماني ومحمد صلاح، وجه صحفي سؤالا إلى المهاجم السنغالي عن تأثير الواقعة على علاقته بزميله المصري.



وكان ماني غادر ملعب مباراة برنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبا، عندما استبدله المدير الفني يورغن كلوب قبل النهاية بدقائق، بعد أن رفض صلاح تمرير كرة سهلة له رغم كونه في موقف أفضل.


والثلاثاء، ظهر ماني إلى جانب كلوب في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة سالزبرغ النمساوي، الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


وعندما سئل ماني عن علاقته بـصلاح أجاب قائلا: "إنه حقا صديق جيد"، مشيرا إلى أن المسألة "أصبحت ماضيا".




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