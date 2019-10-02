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هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان للعام 2019.



 وظهرت هيفاء وهبي في هذه الصورة بقميص بألوان متداخلة بين الفضي والجينز، وبدت جميلة كعادتها وفي غاية الرشاقة.

ونجحت هيفاء وهبي في خطف الانظار اليها حيث نالت اطلالتها اعجاب الكثيرين من متابعيها، واصفين اياها بأنها من أكثر النجمات اللواتي تلاحقن الموضة وتتمتع بجرأة كبيرة في اختيار ملابسها.

في المقابل تعرضت هيفاء وهبي للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية والساخرة من الالاف من المشاهدين الذين اعتبروا اطلالتها ناقصة، متسائلين اين البنطال او التنورة او الشورت، المكملين للقميص، مشيرين الى ان اطلالتها كاجوال وشبابية ولكنها لا تلائم سنها ولا المناسبة.

تجدر الاشارة الى انه خلال الحفل، تم اختيار الشاب محمد صندقلي للحصول على لقب ملك جمال لبنان.




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