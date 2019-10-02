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ميغان ماركل تستيقظ يومياً الساعة الرابعة فجراً.. لهذا السبب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتبع دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ نظاماً حياتياً خاصاً بها، فهي تواظب على الإستيقاظ في الصباح الباكر لممارسة اليوغا والرياضة.


وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع “ميرور” البريطاني، فإن ماركل تستيقظ تحديداً عند الساعة الـ4:30 صباحاً.
 وتبدأ ميغان يومها بطبق فاكهة الأكاي ودقيق الشوفان، وتحاول دائماً التمسك بنظام غذائي نباتي. وتتجنّب الكافيين.


ويشار إلى ان والدة ماركل هي مدربة رياضة في لوس أنجلوس ويبدو انها متأثرة بها.


ومن ناحية أخرى، كانت كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن إعتقال توماس دولي البالغ من العمر 28 عاماً، وهو إبن الأخ غير الشقيق لماركل بعدما شوهد يتجول مرتدياً منشفة فقط في هوليوود بولاية كاليفورنيا وتم توجيه تهمة جنائية له، حيث شاهده أحد المارة وأبلغ الشرطة عما حصل.


واشارت مصادر الشرطة للديلي ميل، إلى أن دولي كان تحت تأثير المخدرات، وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله، إلا أنه تم اعتقاله في نهاية الأمر، وأكد المصدر انه تم توجيه تهمة جنائية لدولي لأنه تسبب في إصابة أحد الضباط خلال المطاردة.




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