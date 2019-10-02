مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه

جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي، شهر أكتوبر. تشير المعطيات الى وجود 23969 امرأة قد شخص لديهن سرطان الثدي بين سنوات 2012-2016، قد شفين من المرض او ما زلن في مراحل العلاج.ميري زيف، نائب رئيس جمعية مكافحة السرطان تقول: نحن ندرك الأهمية الكبيرة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. تعد إسرائيل من بين الدول الرائدة في معدلات الشفاء للنساء المصابات بسرطان الثدي، وذلك بفضل الزيادة في معدلات الكشف المبكر، فضلاً عن زيادة الوعي بالمرض وتحسين خيارات العلاج. من المهم أن تتحمل المرأة المسؤولية عن صحتها وتبني أسلوبًا صحيًا، حيث ثبت بشكل علمي أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض. في الوقت نفسه، يجب القيام بإجراء الفحوصات المطلوبة وفق التعليمات الطبية وفق العمر، كذلك التعرف على الجسم وحالته الطبيعية، لذلك في حال اكتشاف أي تغيير في الجسم، من المهم الاتصال بالطبيب على الفور والإصرار على معرفة حقيقة الوضع".بروفيسور ليطال كينان بوكر، مديرة مركز مراقبة الامراض في وزارة الصحة تشير: "في عام 2016 كان سرطان الثدي المتوغل يشكل حوالي ثلث جميع الأورام التي تصيب النساء (32.9 ٪ و34.1 ٪ و33.3 ٪ من جميع تشخيصات السرطان الجديدة لدى النساء اليهوديات والعربيات و" غيرهم "، على التوالي). ما مجموعه 4،792 مريضًا جديدًا يعانون من سرطانات الثدي الغازية، منها 4،029 يهودية (84٪) و490 عربية (10٪) و273 مريضة "أخرى" (6٪). وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية، التوزيع العام للسكان في إسرائيل كان في عام 2016 75٪ من اليهود و21٪ من العرب و4٪ "من غيرهم".سرطان الثدي يشكل ثلث حالات السرطان لدى النساءعام 2016 تم تشخيص 5436 مريضة بسرطان الثدي 4792 اصابة بسرطان الثدي متوغل و644 سرطان ثدي موضعي.غالبية الاصابات هي في جيل فوق ال- 50، وهو اعلى عند اليهوديات عنه لدى العربيات.بين اعوام 1996-2016 يوجد ثبات في الاصابة لدى اليهوديات، بينما ظهر ارتفاع لدى العربيات بنسبة 2% سنويا.البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات كانت لدى من مرضن بين سنوات 2007-2011 بنسب: 89% لدى اليهوديات و84% لدى العربيات. بينما كانت النسبة بين 1996-2000 85% و74%.سرطان الثدي المتوغل هو المسبب لاكثر حالات الوفيات من السرطان لدى النساء، عام 2015 كان سبب لسدس الوفيات من السرطان لدى اليهوديات وربع الوفيات لدى العربيات. حيث توفى 1000 امرأة، 888 يهودية و95 عربية.• في عام 2016، توفيت 1038 امرأة بسبب سرطان الثدي في إسرائيل - وهو السبب الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان بين النساء ، المسؤول عن حوالي خمس وفيات السرطان بين النساء اليهوديات والعرب و "غيرهم". الجزء الأكبر من الوفيات في النساء في الفئات العمرية الأكبر سنا. حوالي 13 ٪ من المتوفين (135 امرأة) كانوا تقل أعمارهم عن 50 في وقت وفاتهم. متوسط العمر للمتوفيات هو 70.3.• وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2018، يعد سرطان الثدي هو الأول انتشارا من حيث الإصابة والوفيات بين النساء في العالم. بالمقارنة مع الدول التي لديها أعلى معدلات في العالم، تحتل إسرائيل المرتبة ال- 26 من حيث الإصابة ، و ال- 64 في معدل وفيات سرطان الثدي. التشخيص المبكر والعلاج الحديث يؤدي إلى تحسين معدلات الشفاء وانخفاض معدلات الوفيات.سرطان الثدي لدى النساء في اسرائيلالمعطيات المحتلنة للإصابة والوفاة – 2019نسب الاصابة بسرطان الثدي المتوغل (invasive) بين سنوات 1996-2016عام 2016 تم تشخيص 4792 اصابة بسرطان الثدي متوغل و 633 سرطان ثدي موضعي. منهم 4،029 يهوديات و(84٪)، و490 عربيات (10٪) و-273 أخريات.نسب الاصابة بسرطان الثدي المتوغل (invasive) بين سنوات 1996-2016نسب الاصابة بسرطان الثدي الموضعي (in situ) بين سنوات 1996-2016الزيادة في اكتشاف سرطان الثدي الموضعي هي مؤشر على زيادة الكشف المبكر.نسبة الاصابة بالسرطان حسب الجيل:الاصابة عند النساء بسرطان ثدي متوغل حسب الجيل، 2016الاصابة عند النساء بسرطان ثدي موضعي حسب الجيل، 2015مراحل اكتشاف الورمالكشف المبكر بواسطة فحوصات المسح العام اثبتت نجاحها، لقد بادرت جمعية مكافحة السرطان لفحوصات المسح الشامل، (كل امرأة من جيل 50 – 75 تقوم بفحص ميموغرافيا مرة كل سنتين، ومن لديها عامل وراثي، او عوامل خطر اخرى، مرة كل سنة من جيل 40) في عام 1995 ومنذ ذلك الحين نرى ارتفاع في الاكتشاف المبكر. لقد تمت مراقبة مراحل اكتشاف المرض من عام 2000 ولدينا معلومات عن 75% من الحالات وكانت النتائج:سرطان موضعي او انتشار داخل العضو نفسه فقطانتشار في الخلايا القريبة وغدد اللمفاوية تحت الابطنسبة وجود سرطان الثدي (2012-2016)في البلاد تعيش 23969 امرأة شخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه ما بين الأعوام 2012-2016، منهم 21275 تم تشخيصهن مع سرطان متوغل و2694 مع سرطان موضعي.نسبة البقاء على قيد الحياةالبقاء على قيد الحياة بعد 5 سنوات من الإصابة بالمرض للواتي أصبن بين أعوام (2007-2011) كانت:89% لليهوديات و84% للعربيات. بينما كانت النسبة للواتي مرضن بين أعوام (1996-2000):85% و74% على التوالي.نسب الوفيات من سرطان الثدي وفق السنواتسرطان الثدي هو السرطان الأول المسبب للوفاة للنساء في البلاد. عام 2016 كان سبب لوفاة 18.4% من الوفيات بالسرطان لدى النساء اليهوديات ول 24.8% من الوفيات بالسرطان لدى العربيات. حيث توفي منه 1038 امرأة منهم 891 (85.8%) يهوديات و91 امرأة عربية (8.8%) و56 أخريات.الوفايات بالأساس لدى الجيل المسن والمعدل 70 سنة، حوالي 13% من مجموع المتوفيات (135) كانوا تحت جيل ال-50. ونسبهم: لدى اليهوديات 11.2% من الوفيات مقابل 26.4% لدى العربيات.نسبة الوفاة من سرطان الثدي وفق الجيل والمجموعة عام 2016نسبة الوفاة من سرطان متوغل لدى النساء، 1996-2016مقارنة عالميةوفقًا لمنظمة الصحة العالمية لعام 2018 (Globocan 2018)، فإن سرطان الثدي هو الأول انتشارا من حيث الإصابة (أي ما مجموعه 208888 حالة) والوفيات (أي ما مجموعه 626 629 حالة) بين النساء في جميع أنحاء العالم.نسبة الإصابة بسرطان الثدي في إسرائيل أعلى بقليل من دول ال- OECD، حيث تقف إسرائيل في المرتبة ال- 26، بمعدل إصابة 78.5 من كل 100000 سنويا. نسبة الاصابة بسرطان الثدي في العالم - Globocan 2018بفضل البرنامج الوطني للتشخيص المبكر لسرطان الثدي الذي بدأته جمعية السرطان - زيادة في الكشف المبكرتبين أن الاكتشاف المبكر من خلال برنامج الفحص يقلل من وفيات سرطان الثدي ويغير مسار المرض. أنشئ البرنامج في إسرائيل في أوائل التسعينيات، حيث بادرت له جمعية السرطان، ومنذ ذلك الحين تديره وزارة الصحة وجميع صناديق المرضى على أساس الابحاث والمبادئ المهنية. يشمل البرنامج النساء التي تتراوح أعمارهن بين 74 و50 عامًا، ويوصى بإجراء تصوير ثدي بالأشعة السينية مرة كل عامين، والنساء في سن 40 وما فوق اللواتي موجودات في مجموعة الخطر لأسباب مختلفة، يوصى بالفحص مرة كل عام واحد. النساء الحاملات لجين وراثي لديهن الحق في الحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي السنوي MRI، المشمول في سلة الخدمات الصحية.من بين المرضى الذين توجد معلومات في سجل السرطان التابع لوزارة الصحة، ارتفعت نسبة النساء المصابات بمرض مبكر (مستهدف أو محلي فقط) في السنوات الأخيرة: في عام 2016، تم تشخيص 64٪ من المرضى الجدد بالمرض في هذا الوقت، مقارنة بـ 58٪ من المرضى الذين تم تشخيصهم في عام 2005. تم تشخيص حوالي ثلث (32 ٪) من المرضى الجدد في عام 2016 بأمراض انتشار إقليمية (الأنسجة المجاورة و / أو الغدد الليمفاوية)، مقارنة مع 38 ٪ في عام 2005. انخفضت نسبة المرضى الذين تم تشخيصهم بمرض النقيلي في عام 2016 بشكل طفيف - 3.4 ٪، مقارنة مع 3.6٪ في عام 2005.توصيات من وزارة الصحة وجمعية السرطان للتشخيص المبكر لسرطان الثديإجراء فحص تصوير الثدي بالأشعة السينية، الماموجرام للنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 74-50:* التصوير الشعاعي للثدي، الماموجرام هو اختبار التصوير الذي يعتبر حاليا أفضل طريقة للكشف المبكر عن سرطان الثدي قبل أن يشعر به.* تم إطلاق برنامج المسح العام ( screening)فحص الماموجرام في إسرائيل لصالح النساء المعرضات لمخاطر عادية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع صناديق المرضى. كجزء من البرنامج، تم إرسال استدعاء للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 74 و50 عامًا لإجراء الفحص، يعد معدل الاستجابة لإجراء الفحص في البلاد من أعلى المعدلات في دول منظمة التعاون والتنمية الأوروبية في الميدان الاقتصادي OECD، عام 2017 كان 70.5٪.توصيات للنساء في خطر طبيعي:* تعرفي على ثدييك. في أي عمر وكل حالة (الحمل والرضاعة الطبيعية، إلخ)، إذا وجدت أي اكتشاف أو تغيير، توجهي الى طبيبك واستفسري عن طبيعته.* يمكن إجراء فحص الثدي مرة واحدة في السنة من قبل طبيب مختص لفحص الثدي (لم يتم إثبات ان الفحص اليدوي للثدي يشكل وسيلة للحد من وفيات سرطان الثدي).* كل امرأة يتراوح عمرها بين 50 و 74 يوصى بإجراء تصوير ماموجرام مرة كل سنتين.بالنسبة للنساء ذوات خطر عالي للاصابة ولديهن تاريخ عائلي للسرطان في الأسرة:* الامرأة الحاملة لجين سرطاني، والامرأة التي اصيبت قريبه لها من الدرجة الأولى (أم، أخت) بسرطان الثدي، يوصى بإجراء تصوير ماموجرام من سن الأربعين، مرة واحدة كل سنة، أو قبل ذلك، وفق التوصيات من قبل طبيبك.* حاملات الجين السرطاني BRCA 1/2 والنساء في مجموعات خطر إضافية ، فمن المستحسن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي MRI للثدي مرة واحدة في السنة ، كما أوصت بذلك وزارة الصحة. يوصى بالاختبار أيضًا للنساء اللائي يتم تعريفهن على أنهن أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بسرطان الثدي خلال حياتهم. يمكن الاطلاع على تفاصيل جميع الملصقات المعتمدة في السلة على موقع وزارة الصحة.* المرأة / الفتاة التي خضعت للعلاج الإشعاعي الصدري (عادةً كعلاج لمفومة هودجكين)، وخاصة قبل سن الإنجاب، تكون عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي ، ويوصى بإجراء فحص طبي للكشف المبكر وفقًا لتوصيات الطبيب.سرطان الثدي عند الرجالسرطان الثدي يظهر بشكل نادر لدى الرجال ايضا، سنويا في البلاد يتم تشخيص حوالي 50 اصابة سرطان ثدي لدى الرجال، غير معروف مسببات ذلك، لكن هنالك مؤشرات وعوامل خطر مثل: رجال ظهر لديهم في العائلة اصابات سرطان ثدي، رجال او نساء، كذلك سرطان في الثديين، او اصيب بالسرطان تحت جيل ال- 40، كذلك اذا ظهر في العائلة حالات سرطان المبايض والامعاء، في مثل هذه الحالات مفضل التوجه لعيادة صندوق المرضى وطلب استشارة للجينات.فاتن غطاس – مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي يشير: اننا خلال العقدين الاخيرين خطينا خطوات كبيرة جدا في طريق نهج حياة صحي والكشف المبكر، ووصلنا الى نسب عالية في اجراء فحوصات الكشف المبكر تخطت حتى المجتمع اليهودي، تخطينا حواجز اجتماعية وحواجز الخوف والسرية، لكن يوجد الكثير مما علينا القيام به في هذه المعركة لمحاربة سرطان الثدي، الفرق في نسب الوفيات واستمرار الارتفاع بالإصابة بسرطان الثدي، امر مقلق يحتاج منا لخطوات حثيثة وعمل مهني مثابر، ويقع على عاتق اطباء العائلة وعيادة الام مسؤولية كبيرة في هذا الامر.توصيات جمعية مكافحة السرطان لنهج حياة صحي:حافظي على وزن سليم.اسلكي نهج حياة صحي مع مأكولات قليلة الدسم وتناول الخضار والفواكه، ابتعدي عن الكحول.مارسي الرياضة، مشي، سباحة...وغيرها، يوميا لمدة 30 دقيقة.امتنعي عن التدخين بكل اشكاله (سجائر، نرجيلة) وابتعدي عنه.