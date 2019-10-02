مشروب, سحري, للحصول, على, ليلة, نوم, عميق,

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تعد العدسات اللاصقة وسيلة فعالة ومريحة لتصحيح الرؤية دون الحاجة للنظارات، لكن...
يعاني بعض الأطفال بسبب عدم حصولهم على نوم جيد في الليل، وفي أغلب الأحيان فإن هذا...
كلما تقدم المرء في السن، طرأت على جسمه بعض التغييرات. لذلك، يُنصح الأشخاص الذي...
بدأت حملة اليوم العالمي للقلب عام 2000، ويوافق 29 سبتمبر. ومن أهم ما يتم التوعية به...
أعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك"...
خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...
اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...
تم ابتكار مقعد جديد من نوعه يمكن ارتداؤه والتحرك به إلى أي مكان ويمكن الجلوس عليه...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية...
الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...