تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-02 10:53:54 امرأة من جديدة المكر تلد بسيارة اسعاف حيّان في كفرياسيف |  2019-10-02 10:33:17 مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه |  2019-10-02 09:04:22 استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد |  2019-10-02 09:02:20 نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد |  2019-10-02 08:59:24 حريق في بستان اطفال ببلدة الزبيدات واضرار جسيمة |  2019-10-02 08:57:37 المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم) |  2019-10-02 08:56:02 اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في مجد الكروم |  2019-10-02 05:51:48 سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي |  2019-10-02 05:49:31 الطقس - اجواء غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا |  2019-10-01 22:28:23 اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية |  2019-10-01 22:23:35 غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو |  2019-10-01 22:21:51 ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج |  2019-10-02 00:18:05 اصابة شاب باطلاق نار على مخبز في الناصرة وحالته متوسطة |  2019-10-01 23:10:00 اهالي مجد الكروم يتظاهرون امام مركز الشرطة بعد مقتل الشقيقين احمد وخليل مناع |  2019-10-01 23:09:03 مؤتمر لرؤساء المجالس العربية حول العنف المستشري في الوسط العربي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كريستيانو يحفر اسمه بجوار ميسي وراؤول برقم مميز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في فوز السيدة العجوز على نظيره باير ليفركوزن الألماني، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وأحرز رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس، في المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة (3-0)، ليحرز الدون أول أهدافه في الموسم الجديد من المسابقة.


وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن كريستيانو رونالدو تمكن من التسجيل في 14 موسمًا على التوالي بدوري أبطال أوروبا، حيث بدأ التهديف لأول مرة في موسم (2006/2007) ومنذ ذلك الحين، أحرز في جميع المواسم حتى الآن.


وأضافت أنه بهدف رونالدو، أصبح هناك 3 لاعبين فقط عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا تمكنوا من التسجيل في 14 موسمًا على التوالي.


وتابعت الشبكة أن رونالدو انضم للثنائي، ليونيل ميسي (برشلونة)، والذي سجل بداية من موسم (2005/2006) إلى موسم (2018/2019)، بالإضافة إلى راؤول والذي سجل في الفترة من موسم (1995/1996) وحتى موسم (2010/2011).


وختمت بأن رونالدو في دوري أبطال أوروبا، يعد الأكثر فوزًا بالمباريات بـ(102) مباراة، والأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 127 هدف، والأكثر فوزًا باللقب بخمسة ألقاب.




كلمات متعلقة

كريستيانو, يحفر, اسمه, بجوار, ميسي, وراؤول, برقم, مميز,

تابعونــا

لدى سؤاله عن "أزمة صلاح".. ماني "يبرر غضبه" ويبتسم لدى سؤاله عن "أزمة صلاح".. ماني "يبرر غضبه" ويبتسم 2019-10-02 | 10:51:26

بعد أسابيع من الأزمة التي نشبت في ليفربول الإنجليزي بين نجميه ساديو ماني ومحمد...

ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج 2019-10-01 | 22:21:51

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم...

كريستيانو يلمح إلى موعد اعتزاله كريستيانو يلمح إلى موعد اعتزاله 2019-10-01 | 14:00:15

ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل...

بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام كلوب بروج بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام كلوب بروج 2019-10-01 | 12:00:37

يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في...

نجم برشلونة يتلقى عرضًا من صديق كريستيانو نجم برشلونة يتلقى عرضًا من صديق كريستيانو 2019-10-01 | 10:00:25

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم برشلونة تلقى عرضًا لعقد شراكة...

مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا 2019-10-01 | 08:36:25

19:55 ريال مدريد - إسبانيا - كلوب بروج - بلجيكا 19:55 أتلانتا - إيطاليا - شاختار...

هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 2019-10-01 | 08:21:04

إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز...

ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا 2019-09-30 | 11:14:37

عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...

برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو 2019-09-30 | 07:00:17

يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن...

يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي 2019-09-29 | 14:30:22

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين ضبط مسدس ذخيرة امشاط مخدرات هروين كوكائين في مدينة اللد طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون وفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع دهس طالب عرعرة النقب مصرع وفاة قاصر الصف السابع فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققشابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماريموسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجارشروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com