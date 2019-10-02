كريستيانو, يحفر, اسمه, بجوار, ميسي, وراؤول, برقم, مميز,

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بعد أسابيع من الأزمة التي نشبت في ليفربول الإنجليزي بين نجميه ساديو ماني ومحمد...
سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم...
ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل...
يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم برشلونة تلقى عرضًا لعقد شراكة...
19:55 ريال مدريد - إسبانيا - كلوب بروج - بلجيكا 19:55 أتلانتا - إيطاليا - شاختار...
إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز...
عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...
يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...