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2019-10-02 09:02:20
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2019-10-02 08:57:37
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2019-10-02 08:56:02
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2019-10-02 05:51:48
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اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية
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غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو
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ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج
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2019-10-02 00:18:05
اصابة شاب باطلاق نار على مخبز في الناصرة وحالته متوسطة
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2019-10-01 23:10:00
اهالي مجد الكروم يتظاهرون امام مركز الشرطة بعد مقتل الشقيقين احمد وخليل مناع
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2019-10-01 23:09:03
مؤتمر لرؤساء المجالس العربية حول العنف المستشري في الوسط العربي
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احتراق بستان اطفال في الزبيدات واضرار جسيمة دون اصابات
2019-10-02 09:17:46
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احتراق بستان اطفال في الزبيدات واضرار جسيمة دون اصابات
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