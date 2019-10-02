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مظاهرة حاشدة في مجد الكروم امام مركز الشرطة رفضا للعنف والجريمة
2019-10-02 09:16:57
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مظاهرة حاشدة في مجد الكروم امام مركز الشرطة رفضا للعنف والجريمة
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