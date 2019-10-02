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استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق النار خلال شجار .



والمغدوران هما احمد وخليل مناع في ال36 وال 23 من العمر . كما أصيب شقيقهما بجروح خطيرة باطلاق النار وشاب آخر بجروح طفيفة طعنا بآلة حادة. ويخضع المصابان للعلاج الطبي في مستشفى نهاريا 


وفي اعقاب جريمة القتل المزدوجة تظاهر المئات من أبناء مجد الكروم قبالة مخفر الشرطة في القرية احتجاجا على انتشار العنف وللمطالبة بتوفير الامن. واعلن المجلس المحلي عن اضراب شامل في مجد الكروم اليوم باستثناء مؤسسات التعليم ورياض الأطفال.


وفي قرية دير حنا بالجليل اطلقت النار صوب صالون حلاقة الليلة الماضية مما اسفر عن إصابة شابين بجروح متوسطة. 


وفي الناصرة أصيب شاب عمره 18 عاما بجروح اثر اطلاق النار صوب مخبز. ووصفت حالة بمتوسطة .

هذا وتفيد إحصائية جديدة أصدرها مركز امان المعني بمكافحة العنف في المجتمع العربي ان عدد القتلى خلال الشهر الماضي بلغ 13 ومنذ مطلع العام الحالي 69 وخلال التسعة عشر عاما الفائتة 1383 في المجتمع العربي.




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