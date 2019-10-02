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نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تبدأ صباح اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات الفساد المنسوبة اليه.


 وسيطرح وكلاء دفاعه طعونهم أولا في ملف رقم 4000 المسمى بيزك – والا . وفي يومي الاحد والاثنين من الأسبوع المقبل سيقدم وكلاء الدفاع الطعون بشان الملفين الآخرين 1000 و 2000.




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