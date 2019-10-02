حريق, في, بستان, اطفال, ببلدة, الزبيدات, واضرار, جسيمة,

في بلدة لزبيدات شب حريق شب صباح اليوم الاربعاء في روضة اطفال .

طواقم اطفاء وانقاذ من محطة طبعون وصلت الى المكان وعملت الطواقم على اخماد الحريق ومنع انتشاره علما ان الاولاد لم يتواجدوا في هذه الساعه المبكره داخل المكان .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق.