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المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم)



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* في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا من تفاقم ملحوظ لأزمة العنف التي تجتاح بلداتنا العربية فإنّ المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل يدعو الأئمة جميعاً لتخصيص يوم غد الخميس 2.10 .2019 م بعد صلاة المغرب أو العشاء إلى إقامة مجلس ذكر للاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثمّ الدعاء برفع ودفع البلاء والتوسل إلى الله تعالى بالحفظ والأمان .


وبالوقت نفسه دعا المجلس الإسلامي للافتاء الأئمة والناس جميعاً بدعاء قنوت النّوازل وذلك بعد ركوع الرّكعة الأخيرة من الفريضة .


كما وحثّ المجلس الخطباء بتخصيص خطبة الجمعة 4.10.2019 م بعنوان : " الإرشادات الرّبانية لتحقيق الأمن " وتذكير النّاس بتجديد العهد مع الله سبحانه تعالى وترك الذنوب والمعاصي وكثرة الدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .




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