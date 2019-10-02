المجلس, الإسلامي, للافتاء, يدعو, جميع, المساجد, إلى, تخصيص, ليلة, غد, الجمعة, بالدعاء, والاستغفار, والصّلاة, على, النبي, (صلّعم),

* في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا من تفاقم ملحوظ لأزمة العنف التي تجتاح بلداتنا العربية فإنّ المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل يدعو الأئمة جميعاً لتخصيص يوم غد الخميس 2.10 .2019 م بعد صلاة المغرب أو العشاء إلى إقامة مجلس ذكر للاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثمّ الدعاء برفع ودفع البلاء والتوسل إلى الله تعالى بالحفظ والأمان .وبالوقت نفسه دعا المجلس الإسلامي للافتاء الأئمة والناس جميعاً بدعاء قنوت النّوازل وذلك بعد ركوع الرّكعة الأخيرة من الفريضة .كما وحثّ المجلس الخطباء بتخصيص خطبة الجمعة 4.10.2019 م بعنوان : " الإرشادات الرّبانية لتحقيق الأمن " وتذكير النّاس بتجديد العهد مع الله سبحانه تعالى وترك الذنوب والمعاصي وكثرة الدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .