تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-02 10:53:54 امرأة من جديدة المكر تلد بسيارة اسعاف حيّان في كفرياسيف |  2019-10-02 10:33:17 مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه |  2019-10-02 09:04:22 استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد |  2019-10-02 09:02:20 نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد |  2019-10-02 08:59:24 حريق في بستان اطفال ببلدة الزبيدات واضرار جسيمة |  2019-10-02 08:57:37 المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم) |  2019-10-02 08:56:02 اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في مجد الكروم |  2019-10-02 05:51:48 سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي |  2019-10-02 05:49:31 الطقس - اجواء غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا |  2019-10-01 22:28:23 اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية |  2019-10-01 22:23:35 غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو |  2019-10-01 22:21:51 ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج |  2019-10-02 00:18:05 اصابة شاب باطلاق نار على مخبز في الناصرة وحالته متوسطة |  2019-10-01 23:10:00 اهالي مجد الكروم يتظاهرون امام مركز الشرطة بعد مقتل الشقيقين احمد وخليل مناع |  2019-10-01 23:09:03 مؤتمر لرؤساء المجالس العربية حول العنف المستشري في الوسط العربي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في مجد الكروم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الأربعاء في الساعة 12 ظهرا، في مبنى مجلس مجد الكروم المحلي، الكروم لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة استفحال الجريمة. وهذا في اعقاب سلسلة من جرائم القتل التي ضربت مجتمعنا العربي في الأيام الأخيرة، وفي مجد الكروم أمس.



يشار الى أن هذا الملف الساخن، يقف على رأس جدول أعمال لجنة المتابعة، وفي العام الأخير، وبمبادرة من لجنة المتابعة، تمت بلورة مشروع شامل لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي والجريمة، شارك فيه حوالي 154 من ذوي الاختصاص، ومن المفترض أن يصدر رسميا في كتاب في الشهر الجاري.




كلمات متعلقة

اجتماع, طارئ, للمتابعة, اليوم, في, مجد, الكروم,

تابعونــا

امرأة من جديدة المكر تلد بسيارة اسعاف حيّان في كفرياسيف امرأة من جديدة المكر تلد بسيارة اسعاف حيّان في كفرياسيف 2019-10-02 | 10:53:54

أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطبي أنّ: "إمرأة من الجديدة المكر تضع مولودها ب سيارة...

مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه مكافحة سرطان الثدي – في البلاد تعيش 23969 امرأة شُخص لديها سرطان الثدي، تغلبت عليه او ما زالت تواجهه 2019-10-02 | 10:33:17

جمعية مكافحة السرطان بالاشتراك مع وزارة الصحة تعمم آخر الاحصائيات بمناسبة افتتاح...

استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد استمرار دوامة العنف في المجتمع العربي - 13 قتيلا خلال شهر واصابات منها خطيرة بحوادث اطلاق نار بانحاء البلاد 2019-10-02 | 09:04:22

قتل في قرية مجد الكروم الجليلية الليلة الماضية شقيقان من جراء تعرضهما لاطلاق...

نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد نتنياهو يخضع اليوم لجلسات استماع في قضايا فساد 2019-10-02 | 09:02:20

تبدأ صباح اليوم جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات الفساد...

حريق في بستان اطفال ببلدة الزبيدات واضرار جسيمة حريق في بستان اطفال ببلدة الزبيدات واضرار جسيمة 2019-10-02 | 08:59:24

في بلدة لزبيدات شب حريق شب صباح اليوم الاربعاء في روضة اطفال . طواقم اطفاء...

المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم) المجلس الإسلامي للافتاء يدعو جميع المساجد إلى تخصيص ليلة غد الجمعة بالدعاء والاستغفار والصّلاة على النبي (صلّعم) 2019-10-02 | 08:57:37

* في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها مجتمعاتنا من تفاقم ملحوظ لأزمة العنف التي...

الطقس - اجواء غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا الطقس - اجواء غائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا 2019-10-02 | 05:49:31

اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية 2019-10-01 | 22:28:23

اقدم مجهولون الليلة على اطلاق النار باتجاه محل تجاري على الشارع الرئيسي في باقة...

غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو 2019-10-01 | 22:23:35

أعلن حزب "كحول لفان" مساء اليوم عن الغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين غانتس...

اصابة شاب باطلاق نار على مخبز في الناصرة وحالته متوسطة اصابة شاب باطلاق نار على مخبز في الناصرة وحالته متوسطة 2019-10-02 | 00:18:05

اسفر حادث اطلاق نار على مخبز في حي الورود بمدينة الناصرة مساء الثلاثاء عن اصابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح ثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدسخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم تكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان ازدحامات مرورية خانقة على الشوارع الموصلة الى جبل الشيخاضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com