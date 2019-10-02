اجتماع, طارئ, للمتابعة, اليوم, في, مجد, الكروم,

تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الأربعاء في الساعة 12 ظهرا، في مبنى مجلس مجد الكروم المحلي، الكروم لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة استفحال الجريمة. وهذا في اعقاب سلسلة من جرائم القتل التي ضربت مجتمعنا العربي في الأيام الأخيرة، وفي مجد الكروم أمس.

يشار الى أن هذا الملف الساخن، يقف على رأس جدول أعمال لجنة المتابعة، وفي العام الأخير، وبمبادرة من لجنة المتابعة، تمت بلورة مشروع شامل لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي والجريمة، شارك فيه حوالي 154 من ذوي الاختصاص، ومن المفترض أن يصدر رسميا في كتاب في الشهر الجاري.