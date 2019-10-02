سليماني:, الحرس, الثوري, حطم, سطوة, الجيش, الأمريكي,

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحرس حطم سطوة أكبر جيوش العالم وأكثرها تجهيزا وهو الجيش الأمريكي وأظهر ضعفه للعالم.

وفي كلمته خلال الاجتماع الدوري العام الـ23 لقادة الحرس الثوري، وصف اللواء سليماني، الحرس الثوري بأنه حامل راية عزة المسلمين، وقال إن "هذه المؤسسة الثورية والشعبية، بهويتها الحقيقية وخلفيتها التاريخية والثورية، لم تنفصل عن التزامها بالقيم والمثل العليا الدينية والأخلاقية، ويجب أن تعكس يوما بعد يوم في تعزيز وتعميق السلوك والقيم الدينية".وتابع "على مدى السنوات الأربعين الماضية، خرج الحرس الثوري من الأزمات الصعبة والمظلمة التي واجهت الثورة بشموخ وكرامة، ووفر فرصا مهمة وكبيرة لحيوية الثورة وتطور البلاد، بفضل الذكاء واليقظة والدعم الشعبي وطاعة الولي الفقيه وقائد الثورة الإسلامية".