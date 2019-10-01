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اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية



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اقدم مجهولون الليلة على اطلاق النار باتجاه محل تجاري على الشارع الرئيسي في باقة الغربية مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة في واجهة المحل ولم يبلغ عن اصابات بشرية .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اطلاق نار على محل تجاري في باقة الغربية




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