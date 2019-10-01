غانتس يقرر الغاء الاجتماع مع نتنياهو

أعلن حزب "كحول لفان" مساء اليوم عن الغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين غانتس ونتنياهو المقرر غدا الأربعاء، وشددوا على انه لن يجري اجتماع بين رئيس الحزب بيني غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقالوا:" في هذه المرحلة لم تنضج الظروف لإقامة اجتماع فعال إضافي لطواقم المفاوضات، ولذلك لن يقام مثل هذا الاجتماع غدا"، وتابعوا :"حسب اقتضاء الحاجة والضرورة سيقام اجتماع خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم". وذكر في البيان ان الغاء الاجتماع بين رؤساء الأحزاب جاء بعد مكالمة هاتفية أجريت مع انتهاء عيد "رأس السنة" العبرية بين رؤساء طواقم المفاوضات لكلا الحزبين يورام توربوفتش وياريف لفين. وتابع انه :"بمثل هذه الظروف لا يمكن اجراء مثل هذا الاجتماع بين رؤساء الأحزاب". من جانبه قال حزب الليكود انهم "ذهلوا من قرار ازرق ابيض بفض المفاوضات وإلغاء الاجتماع بين رئيس الحكومة وغانتس والاجتماع المسبق بين طواقم المفاوضات الذي حدد غدا" وأضافوا :"ازرق ابيض قرر التوقف عن المفاوضات نحو حكومة الوحدة والذهاب الى الانتخابات- وذلك لأن يائير لابيد يقوم بتخريب حكومة الوحدة لانه لا يوافق على التناوب بين نتنياهو وغانتس، انما يريد فقط التناوب بينه وبين غانتس. رئيس الحكومة نتنياهو يكرر مطالبته بيني غانتس ان يظهر المسؤولية ومنع انتخابات جديدة والاجتماع معه غدا كما هو مخطط له".