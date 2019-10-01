ريال, مدريد, ينجو, من, الخسارة, أمام, كلوب, بروج,

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ريال مدريد، سيرجيو راموس وكاسيميرو في الدقيقتين 56 و86، بينما أحرز هدفي كلوب بروج، دينيس في الدقيقتين 9 و39.وبهذا التعادل، يرتفع رصيد كلوب بروج إلى نقطتين في وصافة المجموعة الأولى مؤقتًا، بينما يتذيل ريال مدريد الترتيب بنقطة واحدة.