اصابة, شاب, باطلاق, نار, على, مخبز, في, الناصرة, وحالته, متوسطة,

اسفر حادث اطلاق نار على مخبز في حي الورود بمدينة الناصرة مساء الثلاثاء عن اصابة شاب(18عاماً) بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادثة اطلاق نار وقعت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء مما ادى الى اصابة شاب بجراح وصفت بالمتوسطة .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .