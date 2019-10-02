اصابة, شاب, باطلاق, نار, على, مخبز, في, الناصرة, وحالته, متوسطة,

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اقدم مجهولون الليلة على اطلاق النار باتجاه محل تجاري على الشارع الرئيسي في باقة...
أعلن حزب "كحول لفان" مساء اليوم عن الغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين غانتس...
تشهد بلدة مجد الكروم اجواء عصيبة بعد جريمة قتل الشقيقين احمد وخليل سامي مناع عصر...
شارك السيد رائد زبيدات – رئيس مجلس محلي بسمة طبعون في اجتماع عقد لرؤوساء سلطات...
اسفر اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة شابين بجراح...
لقي عامل مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة خلال عملهما في مجمع للمياه قرب مدينة اشكلون...
لقي شاب يبلغ من العمر 30عاماً من سكان بلدة ابطن مصرعه جراء تعرضه لحادث دراجة نارية...
احييت الجماهير العربية في البلاد عصر اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 19 لهبة القدس...
لقي الشاب احمد سامي مناع(36عاماً)مصرعه واصيب شابين اخرين في العشرينات من عمرهما...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف سيارة عبد الباسط قيس رئيس المجلس...