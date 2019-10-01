اهالي, مجد, الكروم, يتظاهرون, امام, مركز, الشرطة, بعد, مقتل, الشقيقين, احمد, وخليل, مناع,

تشهد بلدة مجد الكروم اجواء عصيبة بعد جريمة قتل الشقيقين احمد وخليل سامي مناع عصر الثلاثاء،،حيث شارك المئات المئات مساء اليوم للتظاهر امام مركز الشرطة في البلدة محتجين على تفشي الجريمة والعنف في الوسط العربي.

المتظاهرون رفعوا شعارات منددة بالعنف وطالبوا الشرطة بالتحرك الفوري ,مؤكدين انه منذ افتتاح مركز الشرطة في مجد الكروم هنالك ازدياد في اعمال العنف على حد تعبير الاهالي .وكان قد اعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية الاضراب يوم الاربعاء حداداً على روح المرحومين بالاضافة الى فتح غرفة طوارىء من اجل تدارك الامور وعدم تطور الازمة في البلدة