اهالي, مجد, الكروم, يتظاهرون, امام, مركز, الشرطة, بعد, مقتل, الشقيقين, احمد, وخليل, مناع,

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اقدم مجهولون الليلة على اطلاق النار باتجاه محل تجاري على الشارع الرئيسي في باقة...
أعلن حزب "كحول لفان" مساء اليوم عن الغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين غانتس...
اسفر حادث اطلاق نار على مخبز في حي الورود بمدينة الناصرة مساء الثلاثاء عن اصابة...
شارك السيد رائد زبيدات – رئيس مجلس محلي بسمة طبعون في اجتماع عقد لرؤوساء سلطات...
اسفر اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة شابين بجراح...
لقي عامل مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة خلال عملهما في مجمع للمياه قرب مدينة اشكلون...
لقي شاب يبلغ من العمر 30عاماً من سكان بلدة ابطن مصرعه جراء تعرضه لحادث دراجة نارية...
احييت الجماهير العربية في البلاد عصر اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 19 لهبة القدس...
لقي الشاب احمد سامي مناع(36عاماً)مصرعه واصيب شابين اخرين في العشرينات من عمرهما...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف سيارة عبد الباسط قيس رئيس المجلس...