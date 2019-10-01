مؤتمر, لرؤساء, المجالس, العربية, حول, العنف, المستشري, في, الوسط, العربي,

شارك السيد رائد زبيدات - رئيس مجلس محلي بسمة طبعون في اجتماع عقد لرؤوساء سلطات محلية عربية ومسؤولين عرب، حيث دار النقاش حول العنف المستشري في المجتمع العربي.

وقد شارك أيضا السيد مضر يونس - رئيس اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية، السيد خالد حجيرات - رئيس مجلس محلي بئر المكسور، السيد عاهد رحال - رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية، السيد جعفر فرح - رئيس مركز مساواة، السيد طه سعدي - عضو المجلس المحلي بسمة طبعون، هاني رميحات - عضو المجلس المحلي بسمة طبعون وطلاب وطالبات من الصف الثاني عشر في مدرسة الكرمل في حيفا.



وكذلك تم التداول في طلب فحص طريقة تعيين المعلمين وطلب جلسه مستعجله مع د.اورنا سمحون - مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم وشموئيل ابواب - مدير عام وزارة التريبة والتعليم ومع المفتشين. وأكد الحضور على أن العديد من المعلمين يعانون من الظلم والاجحاف في قضية التعيين. وأضافوا:"سوف نطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل الفوري ولماذا في المجتمعين اليهودي والدرزي تختلف طريقه التعيين". وأكد السيد رائد زبيدات على "أننا سوف نقوم بعقد اجتماع للقاء طلاب يتعلمون خارج القرية مع طلاب يدرسون في البلدة".