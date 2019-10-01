اصابة, شابين, باطلاق, نار, في, ديرحنا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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