اصابة, شابين, باطلاق, نار, في, ديرحنا,

اسفر اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة شابين بجراح متفاوتة.





الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج.



الشرطة باشرت التحقيق.