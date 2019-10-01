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اصابة شابين باطلاق نار في ديرحنا



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اسفر اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة شابين بجراح متفاوتة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق.





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