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مصرع عامل واصابة اخر في حادث عمل قرب اشكلون



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لقي عامل مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة خلال عملهما في مجمع للمياه قرب مدينة اشكلون عصر اليوم الثلاثاء .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة عامل على الفور ونقلت الاخر بجراح خطيرة الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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