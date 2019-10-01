مصرع, عامل, واصابة, اخر, في, حادث, عمل, قرب, اشكلون,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة عامل على الفور ونقلت الاخر بجراح خطيرة الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي عامل مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة خلال عملهما في مجمع للمياه قرب مدينة اشكلون عصر اليوم الثلاثاء .

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