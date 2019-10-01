مصرع, شاب(30عاماً)من, ابطن, بحادث, دراجة, نارية, في, حيفا,

لقي شاب يبلغ من العمر 30عاماً من سكان بلدة ابطن مصرعه جراء تعرضه لحادث دراجة نارية في مدينة حيفا عصر اليوم الثلاثاء .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان حادث طرق مروع وقع في شارع هاشلاج في مدينة حيفا مما ادى الى وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .