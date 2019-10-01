مصرع, شاب(30عاماً)من, ابطن, بحادث, دراجة, نارية, في, حيفا,

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لقي عامل مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة خلال عملهما في مجمع للمياه قرب مدينة اشكلون...
تحيي الجماهير العربية في البلاد في هذه الاثناء الذكرى الـ 19 لهبة القدس...
لقي الشاب احمد سامي مناع(36عاماً)مصرعه واصيب شابين اخرين في العشرينات من عمرهما...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف سيارة عبد الباسط قيس رئيس المجلس...
فجعت بلدة بسمة طبعون اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الشاب عبد الكريم ابو كليب متأثرا...
في ام الفحم زار وفد لجنة المتابعة واهالي من المدينة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى...
شارك المئات من ابناء مدينة الناصرة يتقدمهم رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونوابه...
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زيارة أضرحة شهداء القدس والأقصى، بمشاركة لفيف من...
قامت اللجنة الشعبية في سخنين صباح اليوم الثلاثاء بزيارة اهالي شهداء هبة القدس...
ترفع عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود. وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع...