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مصرع شاب(30عاماً)من ابطن بحادث دراجة نارية في حيفا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر 30عاماً من سكان بلدة ابطن مصرعه جراء تعرضه لحادث دراجة نارية في مدينة حيفا عصر اليوم الثلاثاء .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان حادث طرق مروع وقع في شارع هاشلاج في مدينة حيفا مما ادى الى وفاته على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع شاب(30عاماً)من ابطن بحادث دراجة نارية في حيفا




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