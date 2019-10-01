تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-01 16:10:38 انطلاق المسيرة القطرية لاحياء الذكرى ال 19 لهبة القدس والاقصى بمشاركة المئات في كفركنا |  2019-10-01 14:00:51 كل 250 عاما مرّة... الأرض ستغرق في النوم لـ 6 أيام ! |  2019-10-01 12:58:51 الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار إلى نحو 140 قتيلا |  2019-10-01 12:18:59 اطلاق نار على سيارة رئيس المجلس المحلي في بلدة نحف |  2019-10-01 11:55:33 النقب - المربي عمر العقبي 60 عاما في ذمة الله |  2019-10-01 11:40:32 بسمة طبعون - مصرع عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته |  2019-10-01 11:06:08 زيارة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى في ام الفحم |  2019-10-01 10:58:58 الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك |  2019-10-01 10:34:51 روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب |  2019-10-01 10:08:09 الامارات.. بيع رقم لوحة سيارة ب 36 ألف دولار أمريكي |  2019-10-01 09:33:19 جت المثلث - زيارة ضريح الشهيد رامي غرّة بمشاركة الاهالي |  2019-10-01 09:23:18 مشاركة واسعة في زيارة ذوي واضرحة شهداء عرابة وسخنين في الذكرى 19 لهبة القدس والاقصى |  2019-10-01 08:47:38 رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة |  2019-10-01 08:36:25 مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا |  2019-10-01 08:21:04 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق المسيرة القطرية لاحياء الذكرى ال 19 لهبة القدس والاقصى بمشاركة المئات في كفركنا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحيي الجماهير العربية في البلاد في هذه الاثناء الذكرى الـ 19 لهبة القدس والأقصى،حيث انطلقت مسيرة مركزية  في قرية كفر كنا.


ويشارك المئات في المسيرة يتقدمهم اعضاء كنيست ولجنة المتابعة واهالي الشهداء وذويهم .





كلمات متعلقة

انطلاق, المسيرة, القطرية, لاحياء, الذكرى, ال, 19, لهبة, القدس, والاقصى, بمشاركة, المئات, في, كفركنا,

تابعونــا

مجد الكروم -اصابتان احداها حرجة واخرى خطيرة باطلاق نار مجد الكروم -اصابتان احداها حرجة واخرى خطيرة باطلاق نار 2019-10-01 | 14:54:49

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما باصابات وصفت احداها بالخطيرة والاخيرى بالحرجة...

اطلاق نار على سيارة رئيس المجلس المحلي في بلدة نحف اطلاق نار على سيارة رئيس المجلس المحلي في بلدة نحف 2019-10-01 | 12:18:59

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف سيارة عبد الباسط قيس رئيس المجلس...

بسمة طبعون - مصرع عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته بسمة طبعون - مصرع عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته 2019-10-01 | 11:40:32

فجعت بلدة بسمة طبعون اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الشاب عبد الكريم ابو كليب متأثرا...

زيارة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى في ام الفحم زيارة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى في ام الفحم 2019-10-01 | 11:06:08

في ام الفحم زار وفد لجنة المتابعة واهالي من المدينة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى...

الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك 2019-10-01 | 10:58:58

شارك المئات من ابناء مدينة الناصرة يتقدمهم رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونوابه...

جت المثلث - زيارة ضريح الشهيد رامي غرّة بمشاركة الاهالي جت المثلث - زيارة ضريح الشهيد رامي غرّة بمشاركة الاهالي 2019-10-01 | 09:33:19

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زيارة أضرحة شهداء القدس والأقصى، بمشاركة لفيف من...

مشاركة واسعة في زيارة ذوي واضرحة شهداء عرابة وسخنين في الذكرى 19 لهبة القدس والاقصى مشاركة واسعة في زيارة ذوي واضرحة شهداء عرابة وسخنين في الذكرى 19 لهبة القدس والاقصى 2019-10-01 | 09:23:18

قامت اللجنة الشعبية في سخنين صباح اليوم الثلاثاء بزيارة اهالي شهداء هبة القدس...

رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة 2019-10-01 | 08:47:38

ترفع عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود. وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع...

اجواء غائمة حتى نهاية الاسبوع ولا تغير وعلى درجات الحرارة اجواء غائمة حتى نهاية الاسبوع ولا تغير وعلى درجات الحرارة 2019-10-01 | 06:09:31

الثلاثاء 2019/10/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا 2019-10-01 | 06:05:47

تحيي الجماهير العربية في البلاد اليوم الثلاثاء ، الذكرى السنويّة ال 19 لهبة القدس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدرااطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافمفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة حيفا اعتقال مواطنين عرب جنائيات سيارات مصادرة اسلحة دراجة مائية نارية نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن العقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي مدققي مدققو حسابات البلاد الناصرة مؤتمر وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com