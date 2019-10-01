مجد, الكروم, -اصابتان, احداها, حرجة, واخرى, خطيرة, باطلاق, نار,

وتم نقل المصابين الى مستشفى الجليل الغربي لاستكمال علاجهما هناك .

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما باصابات وصفت احداها بالخطيرة والاخيرى بالحرجة جراء تعرضهما لاطلاق نار في احد احياء بلدة مجد الكروم اليوم الثلاثاء .

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