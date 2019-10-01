مجد, الكروم, -اصابتان, احداها, حرجة, واخرى, خطيرة, باطلاق, نار,

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تحيي الجماهير العربية في البلاد في هذه الاثناء الذكرى الـ 19 لهبة القدس...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف سيارة عبد الباسط قيس رئيس المجلس...
فجعت بلدة بسمة طبعون اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الشاب عبد الكريم ابو كليب متأثرا...
في ام الفحم زار وفد لجنة المتابعة واهالي من المدينة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى...
شارك المئات من ابناء مدينة الناصرة يتقدمهم رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونوابه...
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زيارة أضرحة شهداء القدس والأقصى، بمشاركة لفيف من...
قامت اللجنة الشعبية في سخنين صباح اليوم الثلاثاء بزيارة اهالي شهداء هبة القدس...
ترفع عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود. وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع...
الثلاثاء 2019/10/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
تحيي الجماهير العربية في البلاد اليوم الثلاثاء ، الذكرى السنويّة ال 19 لهبة القدس...